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Один человек погиб в результате крушения самолета в Колумбии

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Фото: соцсети
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Минимум один человек погиб в результате крушения самолета скорой помощи Cessna-421 с медиками на борту около города Вальедупар в Колумбии. Об этом 7 января сообщила газета El Tiempo.

Отмечается, что самолет должен был доставить Боготу 11-летнего мальчика для прохождения лечения. На борту было шесть человек.

По данным газеты, погиб один из врачей, сопровождавших ребенка. Выживших госпитализировали.

Причины происшествия пока не выяснены.

Как сообщают власти, пилот заявил о неполадках и пытался вернуться в аэропорт вылета.

Крушение самолета подтвердил мэр Вальедупара Эрнесто Ороско Дуран.

«Самолет скорой помощи упал вскоре после взлета из аэропорта Альфонсо Лопеса», — написал он на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Ранее, 5 января, четыре человека погибли в результате крушения частного самолета на севере Мексики. Отмечается, что авиакатастрофа произошла днем у международного аэропорта План-де-Гуадалупе города Рамос-Ариспе в северном штате Коауила. По данным генеральной прокуратуры штата, среди погибших три женщины и один мужчина.

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