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В Киеве сообщили о крупном прорыве системы водоснабжения

«Зеркало недели»: в Киеве произошел масштабный прорыв системы водоснабжения
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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В Святошинском районе Киева произошел серьезный прорыв системы водоснабжения. Об этом в ночь на понедельник, 8 января, сообщило украинское издание «Зеркало недели» в Telegram-канале со ссылкой на горожан.

Инцидент случился в жилом массиве Борщаговка на западе украинской столицы. На кадрах, которыми делились в соцсетях местные жители, видно, что улица превратилась в болото, а несколько машин на дороге оказались наполовину в воде. Ситуацию осложнила температура воздуха: ночью в городе было –11 градусов.

Позже администрация Киева в своем Telegram-канале уточнила, что произошло повреждение сети именно холодного водоснабжения, а не канализации. На место выехала аварийная бригада, которая перекрыла воду и локализовала утечку. Без воды остались два жилых дома.

«В настоящее время специалисты «Киевавтодора» работают на месте по устранению подтопления и загрязнения дорожного полотна и дают возможность аварийной бригаде «Киевводоканала» приступить к ремонту водоснабжения. Учитывая чрезвычайную ситуацию и сложные погодные условия, дорожники проводят дополнительную обработку улицы для обеспечения безопасного движения транспорта», — сказано в заявлении властей.

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Ранее, 17 сентября, бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что крупные города Украины рискуют остаться без света, воды и тепла, а жителей многоэтажек может ожидать катастрофа. По его словам, негативные последствия связаны с утратой Каховской ГЭС. Политолог предупредил, что без жизненно необходимых ресурсов могут остаться Днепропетровск, Николаев, Кривой Рог, Харьков, а также Киев и Львов.

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