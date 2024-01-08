Эксперты назвали выгодные для отпуска месяцы в 2024 году

Июль, август и октябрь будут наиболее выгодными месяцами для выхода в отпуск. Об этом 8 января сообщает «РИА Новости» со ссылкой на опрошенных экспертов.

Как отметил директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев, с финансовой точки зрения в 2024 году нужно выбирать для отдыха июль, август и октябрь. Поскольку на эти месяцы придется от 22 до 23 рабочих дней, что позволит минимизировать потери при выплате заработной платы. При этом для сохранения наибольшего количества дней отпуска лучшими месяцами будут январь, май и июнь, когда отпускные дни можно присоединить к праздничным.

Эксперт Headhunter по трудовому праву Татьяна Нечаева указала, что наименее выгодно идти в отпуск в январе, поскольку в нем только 17 рабочих дней, и в июне (19 рабочих дней). Она напомнила, что отпускные рассчитываются не так, как зарплата.

«Зарплату за отработанные дни считают так: оклад делят на количество рабочих дней в месяце и умножают на количество отработанных дней. Например, в июле 2024 года 23 рабочих дня, а в январе — 17. Один рабочий день в январе будет стоить дороже, чем в августе. А вот чтобы рассчитать отпускные, выясняют средний дневной заработок (СДЗ). Он считается по календарным, а не рабочим дням. Поэтому обычно СДЗ меньше, чем стоимость рабочего дня», — объяснила эксперт.

Нечаева рассказала, что СДЗ — общая сумма дохода за год, которую делят на 12 месяцев и на среднее количество дней в месяце (29,3). Потом это число умножают на количество дней отпуска. При выпадении отпуска только на рабочие дни человек получает СДЗ за каждый день. При этом из его оклада вычитают три рабочих дня, которые стоят дороже. Специалист посоветовала для наибольшей выгоды включить в отпуск выходные, поскольку они не отнимают рабочих дней из зарплаты, но входят в расчет отпускных. Поэтому, например, брать отпуск в мае между праздниками выгодно, если в отпуск входят выходные дни, в то время как отпуск в последние недели мая ударит по кошельку.

Ранее, 22 ноября, юрист, эксперт hh.ru по трудовому праву Татьяна Нечаева в беседе с «Известиями» рассказала, что в 2024 году самыми выгодными месяцами для отпуска станут июль, август и октябрь. Также эксперт указала на то, что в отпуск лучше уходить после получения регулярной премии, если в компании они есть.