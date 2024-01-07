В России отмечают праздник Рождества Христова

Православные россияне отмечают светлый праздник Рождества Христова. По всей стране в храмах прошли ночные богослужения, сообщает телеканал «Известия». В Челябинске верующие собрались в Свято-Симеоновском соборе. Литургию совершил митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Жителей Нижнего Новгорода не напугали даже сильные морозы. В рождественскую ночь температура воздуха в городе составила –22 градуса. В Александро-Невский собор пришли десятки человек. Для тех, кто не смог попасть в храм, служба транслировалась на экранах. В Кемерово служба прошла в Знаменском кафедральном соборе. В храме собрались прихожане, некоторые были с детьми. Божественную литургию провели в екатеринбургском Храме-на-Крови. Вблизи церкви установили ледяные скульптуры. Территорию украшают лики святых, фигуры животных и ангелов.

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