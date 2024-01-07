Стала известна предварительная причина смерти внука Хрущева

Причиной смерти внука первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Алексея Аджубея, тело которого 6 января нашли в его квартире в Москве, предварительно, стали проблемы с сердцем. Об этом 7 января рассказал «Известиям» знакомый с ситуацией источник.

«Зафиксирована острая сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник.

По его данным, Аджубей, вероятно, упал в своей квартире на Тверской. На голове внука Хрущева обнаружили гематому. Следов насилия не найдено.

О смерти внука Никиты Хрущева стало известно накануне, 6 января. Согласно источнику «Известий», друг 69-летнего Аджубея вызвал сотрудников правоохранительных органов и медиков, так как тот не выходил на связь. После они открыли дверь в квартиру, где обнаружили его тело.

Позже знакомые семьи уточнили «Известиям», что Аджубей долгое время был болен системной красной волчанкой.