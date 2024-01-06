Знакомые семьи внука Хрущева рассказали о его болезни
Внук первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Алексей Аджубей, который умер в Москве, был болен системной красной волчанкой. Об этом 6 января сообщили «Известиям» знакомые семьи.
«Алексей Алексеевич Аджубей долгое время болел системной красной волчанкой», — рассказал собеседник.
Системная красная волчанка — неизлечимое хроническое аутоиммунное заболевание соединительной ткани и сосудов, при котором антитела, которые вырабатываются иммунитетом, повреждают здоровые клетки организма. У 30–50% заболевших появляется сыпь на щеках и переносице, которая напоминает волчьи укусы.
О смерти внука Никиты Хрущева стало известно ранее в этот день. Согласно источнику «Известий», друг 69-летнего Алексея Аджубея вызвал сотрудников правоохранительных органов и медиков, так как тот не выходил на связь. После они открыли дверь в квартиру, где обнаружили его тело.
«Известия» сняли на видео обстановку у дома внука Хрущева. На кадрах видно, что возле здания стоит машина полиции и «скорая». Другие подробности произошедшего пока неизвестны.