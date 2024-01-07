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Диетолог рассказала о правильном выборе и приготовлении гуся

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Фото: Global Look Press/monica-photo via www.imago-image
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Запеченный гусь — одно из традиционных рождественских блюд, для его приготовления лучше всего купить молодого гуся. Об этом 7 января рассказала диетолог Ирина Бережная в интервью радио Sputnik.

«Гусь — очень «мышечная» и при этом жирная птица. Самая нежная и вкусная часть — грудка, потому что домашний гусь не напрягает ее никаким образом. К тому же грудка будет менее жирной (чем другие части тушки. — Ред.)», — сказала она, добавив, что мясо гуся усваивается лучше, чем свинина или говядина.

Чтобы выбрать молодого гуся, нужно обратить внимание на цвет кожи. Также можно посмотреть на то место, где выдернули перо. По словам специалиста, у старого гуся оно будет более жесткое и плотное, а кожа будет темнее.

Также диетолог напомнила о необходимости проверить сертификат качества перед покупкой. Бережная также дала советы по приготовлению гуся. По ее словам, для размягчения мяса надо либо варить, либо тушить, либо мариновать его.

«Можно нафаршировать гуся различными ингредиентами: яблоками, апельсинами, черносливом. На севере любят добавлять в птицу морошку и после этого запекать», — добавила она.

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В этот же день врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева рассказала «Известиям», какие блюда помогут сделать рождественский стол полезнее. Так, она посоветовала приготовить утку или гуся с овощами, холодец, винегрет, а в качестве напитков — узвар.

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