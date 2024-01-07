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Рождественская ночь: как православные встретили один из главных праздников

В храмах прошли праздничные богослужения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Православные верующие собрались в московском храме Христа Спасителя перед началом Рождественского богослужения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Икону «Святая Троица» Андрея Рублева привезли в храм Христа Спасителя накануне сочельника, чтобы православные смогли помолиться перед святыней
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время праздничного Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве
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Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
Российский лидер Владимир Путин посетил Рождественское богослужение в храме Спаса Нерукотворного Образа на территории государственной резиденции «Ново-Огарево»
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Протоиерей Димитрий Карнаухов провел Рождественскую литургию в Знаменской православной церкви в Дивногорске Красноярского края
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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Рождественская литургия в Казанском соборе в Санкт-Петербурге
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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Рождественскую литургию в Казанском соборе в Санкт-Петербурге провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Верующие на Рождественской литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе в Екатеринбурге
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Прихожане на праздничной литургии в Александро-Невском кафедральном соборе в Симферополе
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
В Симферополе в Александро-Невском кафедральном соборе установили рождественский вертеп
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Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова
Православные верующие посетили Рождественское богослужение в Свято-Николаевском архиерейском соборе Донецка
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Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова
Верующая вместе с сыном принимают дары от священника в Спасо-Преображенском кафедральном храме Донецка
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Женский хор в храме Успения Божией Матери во Владивостоке
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