Тело мужчины обнаружено в подвале многоэтажки на востоке Москвы

Изрезанное тело мужчины нашли в подвале многоэтажки в Северном Измайлово. Об этом 6 января сообщил источник «Известий».

Отмечается, что тело погибшего в подвале дома на Щелковском шоссе обнаружил работник коммунальных служб. По информации источника, мужчина скончался от множественных колото-резаных ран.

На теле погибшего также имеются татуировки, характер которых говорит о криминальном прошлом. Личности предполагаемых подозреваемых установлены. Двоих мужчин и женщину разыскивают правоохранители.

Ранее, 31 декабря, у торгового центра «Гринвич» в Екатеринбурге молодой человек получил ножевые ранения, от которых скончался. Отмечается, что нападение произошло на почве «банального словесного оскорбления».