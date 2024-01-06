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Сюжет:

Ирак планирует полностью прекратить импорт нефтепродуктов в 2024 году

Миннефти: Ирак планирует полностью прекратить импорт нефтепродуктов в 2024 году
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Khalil Dawood
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Ирак намеревается сократить до полной остановки импорт нефтепродуктов в государство в 2024 году. Об этом в субботу, 6 января, заявил официальный представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад.

«В 2024 году Ирак будет больше полагаться на местное производство, а после того как ряд нефтеперерабатывающих заводов начнет производство, произойдет сокращение уровня импорта нефтепродуктов до его полной остановки», — поделился он с «РИА Новости».

Ирак импортирует нефтепродукты для того, чтобы восполнить дефицит на внутреннем рынке. Государство располагает третьими в мире разведанными запасами углеводородов, а также входит в число ведущих нефтяных государств мира, добавляет «Газета.Ru».

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