Ирак планирует полностью прекратить импорт нефтепродуктов в 2024 году

Ирак намеревается сократить до полной остановки импорт нефтепродуктов в государство в 2024 году. Об этом в субботу, 6 января, заявил официальный представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад.

«В 2024 году Ирак будет больше полагаться на местное производство, а после того как ряд нефтеперерабатывающих заводов начнет производство, произойдет сокращение уровня импорта нефтепродуктов до его полной остановки», — поделился он с «РИА Новости».

Ирак импортирует нефтепродукты для того, чтобы восполнить дефицит на внутреннем рынке. Государство располагает третьими в мире разведанными запасами углеводородов, а также входит в число ведущих нефтяных государств мира, добавляет «Газета.Ru».

Ранее, 27 октября, посол РФ в Багдаде Эльбрус Кутрашев рассказал «Известиям», что Россия остается основным инвестиционным партнером для Ирака, при этом главное направление — нефтегазовая отрасль. Однако, по словам посла, Иран сохраняет сбалансированную внешнеэкономическую политику и имеет договоренности с другими компаниями, такими как TotalEnergies и Siemens, которые активно вкладывают в экономику Ирака.