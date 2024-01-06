Рождественское богослужение в Храме Христа Спасителя. Трансляция

В храме Христа Спасителя в Москве в ночь на 7 января началось рождественское Патриаршее богослужение. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

В храме собрались десятки верующих. Ведет службу патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Всего в столице в Рождество в работают около 550 храмов, по прогнозу властей Москвы ожидается, что на службу туда придут порядка 1 млн посетителей. Добраться до храмов посетителям помогут инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), которые будут дежурить в метро Москвы в рождественскую ночь. Они подскажут, как пройти, или помогут выбрать нужный автобус.

Ранее, 5 января, икону Святой Троицы, написанную Андреем Рублевым, доставили в храм Христа Спасителя в преддверии Рождества. В дни празднования Рождества Христова знаменитый образ будет находиться в храме.

Икона «Троица» — главное произведение Андрея Рублева, написанное в период между 1422 и 1427 годами. В основе сюжета лежит библейский рассказ о явлении Аврааму божества в образе трех ангелов. После революции в 1929 году ее передали в Третьяковскую галерею, где икона хранилась до последнего времени.