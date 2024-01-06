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Трехлетний мальчик умер от аллергии на холод в Ленинградской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Трехлетний ребенок умер от аллергии на холод после прогулки в городе Лодейное Поле Ленинградской области. Об этом 6 января сообщил «Известиям» источник.

По его информации, накануне малыш вышел на прогулку с дедушкой и бабушкой. По их возвращении мать ребенка обнаружила, что он не дышит, и вызвала скорую помощь.

Она рассказала врачам, что мальчик хрипел и у него шла кровь из носа. При этом, по ее словам, во время прогулки ребенок не падал.

Прибывшие на место медики спасти его не смогли. Предварительно, причиной смерти стала острая аллергическая реакция на отрицательную температуру воздуха. Точную причину позже установят медэксперты.

Ранее, 1 января, двое детей провалились под лед на реке Городня в селе Киверичи Тверской области. В результате утонула семилетняя девочка, четырехлетнего мальчика спас очевидец. Предварительно установлено, что дети, находясь недалеко от реки, оступились и упали в воду.

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