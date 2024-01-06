Актер Кристиан Оливер опубликовал жуткий пост перед гибелью
Актер Кристиан Оливер незадолго до гибели в авиакатастрофе опубликовал «жуткий» пост в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской). Об этом 5 января написало издание New York Post.
Отмечается, что Оливер поделился своим последним сообщением всего за три дня до трагедии.
«Привет откуда-то из рая! К общности и любви... 2024 год, вот мы и пришли», — говорилось в публикации.
О смерти Кристиана Оливера стало известно 5 января. Уточняется, что авиакатастрофа произошла 4 января. Самолет упал в море в районе небольшого карибского острова Петит-Невис. Помимо 51-летнего актера, на борту воздушного судна были две его дочери.
Оливер получил широкую известность благодаря ролям в фильмах «Валькирия», «Гремучие змеи» и «Спиди-гонщик».