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Актер Кристиан Оливер опубликовал жуткий пост перед гибелью

NYP: актер Кристиан Оливер послал «привет из рая» перед гибелью в авиакатастрофе
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Фото: Соцсети
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Актер Кристиан Оливер незадолго до гибели в авиакатастрофе опубликовал «жуткий» пост в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской). Об этом 5 января написало издание New York Post.

Отмечается, что Оливер поделился своим последним сообщением всего за три дня до трагедии.

«Привет откуда-то из рая! К общности и любви... 2024 год, вот мы и пришли», — говорилось в публикации.

О смерти Кристиана Оливера стало известно 5 января. Уточняется, что авиакатастрофа произошла 4 января. Самолет упал в море в районе небольшого карибского острова Петит-Невис. Помимо 51-летнего актера, на борту воздушного судна были две его дочери.

Оливер получил широкую известность благодаря ролям в фильмах «Валькирия», «Гремучие змеи» и «Спиди-гонщик».

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