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Во Франции обанкротилось рекордное за последние 6 лет число компаний

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Фото: Unsplash/George Kedenburg III
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Банк Франции 4 января представил доклад, согласно которому более 55 тыс. компаний закрылись во Франции в 2023 году, это максимальный показатель с 2017 года.

«В 2023 году число банкротств выросло до 55 492 к концу декабря», — говорится в докладе.

Отмечается, что показатель высчитывается на основе среднего числа банкротств и ликвидаций частных предприятий за последний год. Судя по графику, приведенному в докладе, он был выше в августе 2017 года и до декабря 2008 года. При этом нет превышения среднего показателя в период с 2010 по 2019 год, который составлял 59 342. Во время пандемии COVID-19 он был вдвое ниже, чем в настоящий момент.

Банкротство в большинстве случаев коснулось малых и средних предприятиях (55 435) со штатом до 250 человек. Среди крупных компаний со штатом выше 250 сотрудников за 2023 год закрылись только 57, но это вдвое больше, чем в предыдущем году.

Сильнее всего пострадал ресторанный и гостиничный бизнес (+44,6% по сравнению с 2022 годом), а также сфера информационных и коммуникационных технологий (+44,4%). Помимо этого, достаточно сильно сократилось число компаний в сфере недвижимости (+40,4%) и строительства (+38,7%). Только в сельскохозяйственной отрасли заметно улучшение ситуации (–1,3%).

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Ранее, 3 января, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал снять санкции с России, чтобы восстановить экономику Франции. Он отметил, что в стране произошел «резкий крах производства».

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