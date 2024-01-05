Мужчину в костюме Деда Мороза задержали за угон машины в Иркутской области

В Приангарье мужчина в костюме Деда Мороза угнал автомобиль, чтобы поздравить жителей Нижнеудинска с праздником, однако не справился с управлением и врезался в сугроб. Об этом 4 января сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Иркутской области.

Отмечается, что заявление об угоне ВАЗа поступило в отделение полиции 2 января.

«Со слов потерпевшего, возле одного из магазинов он увидел парня в костюме Деда Мороза, после чего предложил ему сесть в автомобиль и проследовать вместе с ним для поздравления жителей города», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Затем они припарковались у магазина, владелец ВАЗа вышел, оставив Деда Мороза в своем автомобиле, а спустя некоторое время увидел, что машины нет на месте.

Правоохранители выяснили местонахождение машины и задержали угонщика. Им оказался 25-летний местный житель, который объяснил, что решил не дожидаться возвращения собственника автомобиля и самостоятельно поехал поздравлять людей с праздником, однако не смог справиться с управлением, врезался в сугроб и пошел домой, оставив машину на месте происшествия.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»).

Ранее, 2 января, источник «Известий» сообщил, что в Москве 32-летний мужчина попытался угнать Mercedes, пока владелец автомобиля забирал из багажника вещи. Владелец иномарки из окна квартиры заметил, как неизвестный пытается вскрыть его машину, и вышел на улицу. На просьбу удалиться злоумышленник ушел, однако когда хозяин Mercedes начал забирать из багажника вещи, угонщик вновь подбежал к авто и сел за руль. Ему удалось завести иномарку.

Тогда владелец Mercedes сел на пассажирское сиденье и заглушил иномарку, однако угонщик уже успел врезаться в стоявшее рядом транспортное средство.