Москвич предотвратил угон своего авто, сев на пассажирское сиденье

В Москве 32-летний мужчина попытался угнать Mercedes, пока владелец автомобиля забирал из багажника вещи. Об этом во вторник, 2 января, сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел 31 декабря в Тверском районе столицы. Владелец иномарки из окна квартиры заметил, как неизвестный пытается вскрыть его машину, и вышел на улицу. На просьбу удалиться злоумышленник ушел, однако когда хозяин Mercedes начал забирать из багажника вещи, угонщик вновь подбежал к авто и сел за руль. Ему удалось завести иномарку.

Тогда владелец Mercedes сел на пассажирское сиденье и заглушил иномарку, однако угонщик уже успел врезаться в стоявшее рядом транспортное средство.

Злоумышленник был задержан, он является гражданином Белоруссии. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

27 декабря Telegram-канал «112» сообщил, что в Москве на автомойке у сотрудника проката премиальных автомобилей угнали кроссовер Lamborghini Urus стоимостью 50 млн рублей. На следующий день полицейские обнаружили автомобиль на соседней улице.