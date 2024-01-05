WADA подтвердило расследование в отношении испанского антидопингового агентства

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило информацию о расследовании в отношении антидопингового агентства Испании (CELAD). Об этом 5 января оно сообщило на своем сайте.

«WADA также может подтвердить, что в рамках своей программы мониторинга соответствия в течение нескольких месяцев получало информацию о текущих проблемах в CELAD. В связи с этим WADA предоставило CELAD программу корректирующих действий, которые необходимо предпринять в срочном порядке, в том числе в отношении ряда рассматриваемых дел», — говорится в сообщении, текст которого приводит «РИА Новости».

Кроме того, WADA выразило недовольство антидопинговым законом Испании от 2021 года, а также потребовало внесения поправок в законодательство страны, поскольку оно противоречит антидопинговому кодексу. Кроме того, агентством были найдены несоответствия в королевском указе от 2023 года, который был издан без консультаций с WADA.

Глава WADA Витольд Банька подчеркнул, что он разочарован уровнем сотрудничества со стороны CELAD. Он также добавил, что если проблемы не будут решены испанской стороной быстро и эффективно, то для спорта Испании стоит ожидать «значительные последствия».

О начале расследования против CELAD сообщило интернет-издание Relevo 3 января. Отмечалось, что CELAD позволяло спортсменам оставаться безнаказанными за нарушение антидопинговых правил в период с 2017 по 2022 год. Организация использовала лазейки в бюрократических процедурах, а одним из избежавших наказания за нарушение допинг-контроля спортсменов был бывший капитан сборной Испании по футболу Серхио Рамос.