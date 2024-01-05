Самый дорогой тунец продан в Токио за $800 тыс.

На первом в этом году аукционе в Токио за тунца отдали $800 тыс. Вес рыбы составил примерно 238 кг. Проданный тунец — четвертый по стоимости за 25 лет, передает телеканал «Известия». Первые новогодние торги тунца привлекают большое внимание. Аукцион неофициально является маркером экономических тенденций. Некоторые японцы считают торги своеобразным прогнозом на год. Высокая цена на рыбу считается доброй приметой.

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