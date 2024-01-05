В Сети появилось видео последствий столкновения поездов в Индонезии

Видеоролик с последствиями столкновения двух поездов в провинции Западная Ява в Индонезии в пятницу, 5 января, опубликовали очевидцы. Происшествие унесло жизни четырех человек, пишет портал Liputan6.

На записи видно, как место аварии оцепили, еще не все пассажиры эвакуированы. Судя по кадрам, один железнодорожный состав буквально наехал на другой, многие вагоны перевернуты.

Ранее в пятницу сообщалось о 28 пострадавших и одном погибшем при ДТП, что произошло утром 5 января.

Как сообщил представитель железнодорожной компании Двинанто Будиаджи, жертвами столкновения поезда стали машинист, его помощник, сотрудник службы охраны и проводник.

«Мы очень опечалены гибелью ряда железнодорожных служащих в результате этой аварии. Мы очень ценим их услуги и вклад в развитие компании», — заключил Будиаджи, добавив, что среди пассажиров жертв не было.

Ранее исполняющий обязанности губернатора провинции Бей Махмудин сообщил, что составы в общем насчитывали до 478 пассажиров — в поезде Туранга было 287 человек, а в пригородном Бандунг Рая — 191. Причины аварии выясняет Национальный комитет по безопасности на транспорте (КНКТ).