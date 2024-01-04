Лукашенко запретил врать новому министру экономики Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 4 января, назначил Юрия Чеботаря министром экономики страны и запретил ему врать о состоянии экономики республики. Слова белорусского лидера приводятся на сайте главы государства.

«В основе вашей работы должна лежать исключительно правда. Никакого приукрашивания. Рано или поздно я это замечу. У меня достаточно для этого рычагов. Поэтому ни в коем случае не врать. Всё как есть», — сказал Лукашенко, обращаясь в новому министру.

По его словам, предоставление неточной информации приведет к неправильным управленческим решениям. Глава Белоруссии также заявил, что текущий год будет тяжелым и важно показать людям, что правительство страны честно и искренне работало все эти годы и будет продолжать это делать. В этом важную роль может сыграть министерство экономики, добавил он.

В ноябре сообщалось, что товарооборот между Россией и Белоруссией в 2023 году достиг рекордных значений. Экономики двух стран вышли на рекордные цифры по многим направлениям, отметил министр экономического развития России Максим Решетников. По его словам, около 85% всего экспорта белорусской молочной продукции приходится на РФ.