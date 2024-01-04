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Юрий Лоза высмеял бессмысленность текстов музыкантов с «Песни года»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Российский певец Юрий Лоза заявил, что тексты музыкантов, выступивших на фестивале «Песня года», показались ему смешными. Об этом он написал в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Для любого человека, знакомого с русским языком и литературой, это вполне сойдет за юмор», — написал он.

По словам Лозы, он не знает, как исполнители убеждают своих фанатов, что «понимают смысл, когда поют вот это». Он также заявил, что «нашел себе новое развлечение», читая в интернете слова к песням. В качестве примеров он привел творчество Димы Билана, Ларисы Долиной, Кристины Орбакайте и Николая Баскова.

«Песня года» — советский и российский телевизионный фестиваль эстрадной песни, организуемый ежегодно с 1971 года. При этом состав участников фестиваля определяется по усмотрению организаторов, декларирующих основным критерием отбора популярность той или иной песни в течение года.

В ноябре Лоза заявил, что у него много вопросов к последней песне The Beatles Now and Then, записанной с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Он отметил, что роль ИИ в данной композиции также вызывает у него вопросы.

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