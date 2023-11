Певец Лоза назвал последнюю песню The Beatles загадкой

Российский певец Юрий Лоза заявил 3 ноября, что у него много вопросов к последней песне The Beatles «Now and Then».

Он не понимает, почему данная песня подается как композиция всей группы, а не Джона Леннона. Также он недоумевает, почему песню не выпустили десятки лет назад.

«Почему они сразу ее не сделали? Она должна была подходить им для всех последних альбомов, куда угодно можно было поместить. Но почему надо было взяться за это через 40 лет? Для меня загадка всё это. Тем не менее это хорошая (песня)», — рассказал музыкант в беседе с «Газета.Ru».

Лоза также отметил, что роль искусственного интеллекта в данной композиции также вызывает у него вопросы.

«Какая доля участия этого интеллекта, мы же тоже не знаем. Может, он много чего-то сделал, может, он просто очистил. Одни загадки», — поделился он.

The Beatles выпустили 2 ноября песню Now and Then с вокалом музыканта Джона Леннона. В ее разработке участвовали все члены группы. Композиция вышла впервые со времен композиции Real Love 1996 года. Песню записали с помощью искусственного интеллекта.

Эту песню написал Леннон в 1970-х годах. В 1994 году вдова музыканта Йоко Оно передала демоверсию Полу Маккартни. Группа попыталась завершить запись, но им не удалось из-за технических ограничений.

Рок-группа The Beatles, основанная в 1960 году, получила популярность спустя три года, когда выпустила сингл «Please Please Me/Ask Me Why», тем самым породив глобальное явление — битломанию. В 1970 году коллектив распался.

Леннон, который был соавтором песен, вокалистом и ритм-гитаристом группы, умер в 1980 году в 40 лет. Марк Дэвид Чепмен несколько раз выстрелил в него и смертельно ранил, когда он входил в свой многоквартирный дом в Нью-Йорке 8 декабря того же года.