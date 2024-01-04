СК возбудил уголовное дело по факту ДТП в Южно-Сахалинске

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП в Южно-Сахалинске, в котором погибли люди. Об этом 4 января сообщили в СУ СК России по Сахалинской области.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в совершении преступления подозревается 25-летний мужчина, не имеющий права управления транспортными средствами.

По данным ведомства, подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в этот день пьяный водитель легковушки влетел в автобусную остановку в Южно-Сахалинске и снес ее, в результате погибли две женщины. Еще два человека, включая ребенка, пострадали и были госпитализированы.