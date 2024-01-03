Панде из Московского зоопарка дали имя при помощи голосования
Панде из Московского зоопарка дали имя, малышку назвали Катюшей. Голосование проходило на портале «Активный гражданин». Москвичам предложили выбрать из 10 имен. В тройке лидеров оказались Маша, Мо Мо и Катюша, сообщает телеканал «Известия». Всего свои голоса отдали более 380 тыс. человек. С перевесом в 6 процентных пунктов победил вариант «Катюша». Детенышу уже четыре месяца, девочка весит 8,67 кг, длина ее тела с хвостиком составляет 79,5 см.
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