Цискаридзе прокомментировал награждение орденом «За заслуги перед Отечеством»
Народный артист Николай Цискаридзе прокомментировал «Известиям» награждение орденом «За заслуги перед Отечеством».
«Счастлив! Всю жизнь служу родной стране и русской культуре!» — сказал он.
Указ президента России Владимира Путина о награждении Цискаридзе орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени был опубликован на Официальном портале правовых актов в среду, 3 января.
«За большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную и творческую деятельность», — говорится в документе.
Николай Цискаридзе родился 31 декабря 1973 года в Тбилиси (Грузия). С 1984 по 1987 годы он учился в Тбилисском хореографическом училище, в 1992 году окончил Московское хореографическое училище, в 1996 году — педагогический факультет хореографического института. Цискаридзе является народным артистом России и Северной Осетии, лауреатом Госпремий и трех театральных премий «Золотая маска».