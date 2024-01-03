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При пожаре в жилом доме в Тольятти погибла девочка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В результате пожара в квартире жилого дома в Тольятти погибла 10-летняя девочка. Об этом 2 января сообщили в главном управлении МЧС по Самарской области

Отмечается, что сообщение о возгорании поступило в ведомство в 18:45 по местному времени (19:45 мск). Пожар начался в многоквартирном доме на бульваре 50 лет Октября. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 60 кв м.

В результате пожара погибла девочка 2013 года рождения. Были спасены пять человек.

По информации местных пабликов, происшествие произошло в квартире многодетной семьи. Отец семейства успел спасти двоих детей, однако одного ребенка спасти не удалось. По предварительной информации, девочка получила отравление продуктами горения.

В настоящее время устанавливаются причины возникновения пожара. Прокуратура Центрального района Тольятти организовала проверку по факту возгорания, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранее в этот день один человек погиб при пожаре в квартире пятиэтажного жилого дома по улице Василисы Кожиной на западе Москвы. На видео с места пожара можно рассмотреть, как сильно обгорел балкон — он совершенно черный. Возгорание на текущий момент потушено. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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