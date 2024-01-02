Один человек погиб при пожаре в жилой пятиэтажке на западе Москвы
Один человек погиб 2 января при пожаре в квартире пятиэтажного жилого дома по улице Василисы Кожиной на западе Москвы, рассказала корреспондент «Известий» Анастасия Авсюк.
«Пожар произошел на третьем этаже в трехкомнатной квартире. Сейчас спасатели вскрывают дверь в одну из комнат. Там, по предварительной информации, погибли мужчина и собака», — рассказала она с места происшествия.
На видео с места пожара можно рассмотреть, как сильно обгорел балкон — он совершенно черный. Возгорание на текущий момент потушено. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее в этот день в жилом доме на проспекте Мира в столице произошло возгорание. Огонь охватил квартиры на первом и втором этажах пятиэтажного дома.