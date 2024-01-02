Шесть человек спасены с остановившегося колеса обозрения в Пензенской области
Сотрудники МЧС России спасли шесть человек, застрявших на колесе обозрения в Пензенской области. Об этом ведомство сообщило 2 января в своем Telegram-канале.
Иных подробностей не приводится.
При этом изначально сообщалось, что на аттракционе находятся четыре человека. Высота колеса обозрения составляет 35 м.
29 сентября в парке Ставрополя остановился аттракцион «Властелин небес» с находящимися на высоте 35 м пассажирами. Позднее в МЧС сообщили, что все находившие на аттракционе люди были эвакуированы, медицинская помощь им не потребовалась.