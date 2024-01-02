Отрицавшая беременность женщина родила в Саратове на Новый год
Женщина, отрицавшая свою беременность, родила девочку 1 января. Об этом 2 января сообщили в Областной клинической больнице Саратова.
«Вчера в приемное отделение поступила пациентка с жалобами на боли в животе. При дообследовании выявлен первый период первых срочных родов. Переводить пациентку в родильный дом в таком состоянии уже было нельзя. При этом девушка категорически отрицала беременность», — сообщило учреждение в Telegram.
Врачи помогли пациентке благополучно родить доношенную девочку. Ребенка перевели в Областную детскую клиническую больницу.
«Сегодня, после стабилизации состояния, минимизации рисков развития осложнений, мама переводится в перинатальный центр», — отметили в больнице.
Накануне в мэрии Москвы сообщили, что в новогоднюю ночь в столице родились 54 ребенка. Первый младенец в 2024 году появился на свет в перинатальном центре городской клинической больницы имени Л.А. Ворохобова.