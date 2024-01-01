В новогоднюю ночь в Москве родилось 54 ребенка

В Москве в новогоднюю ночь родилось 54 ребенка. Об этом 1 января сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Всего в ночь на 1 января в Москве родились 54 ребенка: 25 девочек и 29 мальчиков. Первый младенец в 2024 году появился на свет в перинатальном центре Городской клинической больницы имени Л.А. Ворохобова», — приводит ее слова сайт мэра Москвы.

Также в роддоме Городской клинической больницы № 52 родилась девочка за 10 минут до наступления Нового года.

Ранее, 28 декабря, премьер-министр России Михаил Мишустин исполнил желания двоих детей в рамках всероссийской акции «Елка желаний» и встретился с ними в Доме правительства в Москве. Он подарил шестилетнему Макару Соколову из Костромской области игрушечную железную дорогу, а 10-летней Ирине Волковой из Перми — акустическую гитару.