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Анчелотти объявил о завершении карьеры тренера после работы в «Реале»

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Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo
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Футбольный тренер Карло Анчелотти объявил о намерении завершить карьеру после того, как отработает в мадридском «Реале».

«Это мое последнее место работы. Когда я закончу карьеру, я не знаю, это может быть и 2026 год. Я хочу быть тренером до этого года и, надеюсь, до 2028 года, потому что мне нравится Мадрид, я хочу остаться здесь. Всё будет зависеть от успеха, которого мы сможем здесь добиться», — сказал Анчелотти 2 января газете Mundo Deportivo.

Он поблагодарил Бразильскую футбольную конфедерацию, которая предлагала ему возглавить сборную страны.

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29 декабря Анчелотти продлил контракт с «Реалом» до 30 июня 2026 года. Он возглавляет клуб с 2021 года. В 2022-м он привел команду к победам в Лиге чемпионов, чемпионате Испании, Суперкубке УЕФА, клубном чемпионате мира и Суперкубке Испании, а на следующий год — в Кубке Испании.

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