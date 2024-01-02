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Жога сообщил о награждении генерал-майора Фролова званием Героя России посмертно

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Фото: t.me/zhogaartem
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Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Артем Жога сообщил, что президент РФ Владимир Путин наградил генерал-майора Владимира Фролова званием Героя России посмертно.

«25 декабря указом президента Российской Федерации Владимира Путина званием Героя России посмертно награжден генерал-майор Фролов Владимир Петрович», — написал он 2 января в Telegram.

Жога рассказал, что Фролов был заместителем командующего 8-й армии и героически погиб в марте 2022 года. Обстоятельства его гибели раскрыли пленные морпехи Вооруженных сил Украины. Так, во время ожесточенных столкновений генерал-майор принял бой вместе со своими товарищами. Украинские боевики хотели взять его в плен живым, однако Фролов не сдался и дал отпор. Его убил украинский снайпер.

«Дали команду снайперу его снять, чтоб он нас всех не убил, ведь он стоял до конца», — привел Жога слова одного из украинских пленных.

Пленные боевики показали место захоронения Фролова, генерал-майора перезахоронили на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, где с ним смогли проститься его родные и товарищи.

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