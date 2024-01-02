Жога сообщил о награждении генерал-майора Фролова званием Героя России посмертно

Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Артем Жога сообщил, что президент РФ Владимир Путин наградил генерал-майора Владимира Фролова званием Героя России посмертно.

«25 декабря указом президента Российской Федерации Владимира Путина званием Героя России посмертно награжден генерал-майор Фролов Владимир Петрович», — написал он 2 января в Telegram.

Жога рассказал, что Фролов был заместителем командующего 8-й армии и героически погиб в марте 2022 года. Обстоятельства его гибели раскрыли пленные морпехи Вооруженных сил Украины. Так, во время ожесточенных столкновений генерал-майор принял бой вместе со своими товарищами. Украинские боевики хотели взять его в плен живым, однако Фролов не сдался и дал отпор. Его убил украинский снайпер.

«Дали команду снайперу его снять, чтоб он нас всех не убил, ведь он стоял до конца», — привел Жога слова одного из украинских пленных.

Пленные боевики показали место захоронения Фролова, генерал-майора перезахоронили на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, где с ним смогли проститься его родные и товарищи.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.