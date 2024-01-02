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Японская береговая охрана подтвердила столкновение ее самолета с лайнером JAL

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Фото: REUTERS/Issei Kato
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В аэропорту Токио пассажирский лайнер компании Japan Airlines (JAL) во время движения по взлетно-посадочной полосе после приземления столкнулся с самолетом береговой охраны Японии. Об этом во вторник, 2 января, сообщает телеканал NHK.

«Около 17:47 (11:47 мск. — Ред.) 2 января рейс 516 Japan Airlines <…> вскоре после приземления столкнулся с самолетом береговой охраны Японии в аэропорту Ханэда (аэропорт Токио. — Ред.)», — говорится в сообщении.

На борту лайнера JAL находились 379 человек — 367 пассажиров, из которых восемь — дети, и 12 членов экипажа, — все они, как сообщается, эвакуировались из самолета.

NHK со ссылкой на пожарную службу Токио также сообщил, что на борту самолета береговой охраны находились шесть человек, один из них — капитан ведомства — получил ранения, однако их степень неизвестна. Состояние еще пяти членов экипажа также остается неизвестным.

К тушению пожара, начавшегося в результате столкновения самолетов, привлечены более 70 пожарных машин и другой техники.

О возгорании самолета в токийском аэропорту Ханэда стало известно ранее в этот день. На опубликованных японскими СМИ кадрах видно, что пламя продолжало охватывать воздушное судно по мере того, как оно продолжало катиться по полосе.

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