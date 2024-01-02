Пассажирский самолет загорелся при посадке в токийском аэропорту

Пассажирский самолет загорелся в токийском аэропорту Ханэда. Об этом во вторник, 2 января, сообщает телеканал NHK.

Самолет японской авиакомпании Japan Airlines (JAL) загорелся во время посадки. Он следовал из северного японского города Саппоро в Токио.

По данным телеканала, авиалайнер мог столкнуться с самолетом береговой охраны в небе над аэропортом.

На кадрах видно, что возгорание продолжается по мере того, как самолет продолжает катиться по полосе. Из окон валит черный дым.

На месте происшествия работают пожарные расчеты, которые пытаются ликвидировать возгорание. В настоящее время всех пассажиров и членов экипажа эвакуировали. На борту находились около 400 человек.

В апреле прошлого года двигатель авиалайнера American Airlines, летевшего из Огайо в Аризону, загорелся вскоре после взлета. Причиной возгорания стала птица, которая попала в двигатель. После случившегося было принято решение вернуть самолет обратно в аэропорт, где пожарные быстро потушили пламя. Информации о пострадавших не поступало.