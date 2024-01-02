Минобороны РФ сообщило о сходе авиационного боеприпаса в Воронежской области

В Воронежской области при выполнении полета самолета Воздушно-космических сил (ВКС) РФ произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. Об этом во вторник, 2 января, сообщили в Минобороны России.

Инцидент произошел около 09:00 мск над населенным пунктом Петропавловка.

«Пострадавших нет. В результате происшествия получили повреждение шесть частных строений», — уточнили в ведомстве.

Проводится расследование обстоятельств произошедшего. На месте работает комиссия для оценки повреждений и оказания помощи в восстановлении домов.

Среди прочего, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что жителей нескольких улиц Петропавловки перевозят в пункты временного размещения, в том числе в пансионат в селе Коротояк.

«После обеспечения максимальной безопасности на месте происшествия и окончания работы специальных ведомств начнется оценка нанесенного ущерба», — уточнил глава региона в своем Telegram-канале.

Он также сообщил, что правительству Воронежской области поставлена задача в максимально короткие сроки решить задачи с выплатами компенсаций и строительством нового жилья пострадавшим.