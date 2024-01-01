Фасад многоэтажного дома загорелся из-за фейерверков в Казахстане
Пожар произошел в казахстанском Атырау в новогоднюю ночь, загорелся фасад многоэтажного жилого дома, сообщил 1 января портал Nur.kz.
Жильцов эвакуировали, пострадавших нет.
По словам очевидцев, пожар в жилом комплексе Family начался из-за фейерверков. Возгорание было потушено в 03:19 по местному времени (01:39 мск).
«Пожар потушен. Пострадавших нет. Выражаю благодарность пожарным!» — написал в соцсетях заместитель главы Атырауской области Жасулан Бисембиев.
31 декабря в Улан-Удэ в жилом доме случился пожар из-за попавшего на балкон фейерверка. Спасатели ликвидировали возгорание на площади 2 кв. м.