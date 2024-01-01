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В Европарламенте причиной продолжения украинского конфликта назвали политику США
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Далай-лама XIV в новогоднем поздравлении назвал способ обрести счастье
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Зеленский в новогоднем обращении поставил украинцев перед сложным выбором
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В Израиле объявили о частичной демобилизации резервистов
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Индия запустила на орбиту спутник для изучения черных дыр
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На Таймс-сквер в Нью-Йорке началась масштабная демонстрация в поддержку Палестины

Митинг в поддержку Палестины в Нью-Йорке

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