«Спартак» официально объявил о переименовании домашнего стадиона в «Лукойл Арену»

Домашний стадион «Спартака» переименуют в «Лукойл Арену». Об этом в воскресенье, 31 декабря, сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

«Переименование стадиона в «Лукойл Арену» — часть долгосрочной стратегии компании по развитию клубной инфраструктуры. Убеждены, что под новым именем наш дом станет еще уютнее, современнее и поможет «Спартаку» добиться новых больших побед», — говорится на сайте клуба.

Ранее стадион носил имя «Открытие Арена», а с 2021-го назывался «Открытие Банк Арена». Однако срок соглашения с банком «Открытие» о правах на нейминг стадиона истек в конце 2023 года.

Ранее, 22 декабря, стало известно, что португалец Томаш Амарал назначен спортивным директором московского ФК «Спартак». Специалист приступит к работе с 1 января 2024 года. Экс-спортивный директор красно-белых британец Пол Эшуорт займет пост технического директора клуба.