Конор Макгрегор назвал дату своего следующего поединка

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор сообщил, что его следующий поединок состоится 29 июня. Об этом он объявил в воскресенье, 31 декабря, на своей странице в соцсети Х.

Поединок пройдет на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Там он выступит против американца Майкла Чендлера.

Последний раз Макгрегор выходил на ринг летом 2021 года. Тогда он бился против американца Дастина Порье и встреча закончилась для него техническим нокаутом, так как ирландец сломал левую большеберцовую кость. Бой остановили, спортсмена госпитализировали, он перенес операцию.

В марте 2022 года глава UFC Дана Уайт сообщил, что Макгрегор будет допущен к тренировкам, если восстановление спортсмена после травмы пройдет правильно. 8 марта ирландец заявил, что вернулся к тренировкам.

Тогда же, в марте, Макгрегор назвал желаемого соперника на титульный бой в Абсолютном бойцовском чемпионате. Он сказал, что хочет провести следующий поединок с американцем Камару Усманом.

31 октября 2021 года Макгрегор анонсировал «величайшее возвращение в истории спорта». По его словам, он стремится вернуться на ринг с удвоенной силой. Боец отметил, что полученная им травма не сможет его остановить.