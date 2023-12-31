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Погибшей при крушении катера на Пхукете россиянкой оказалась пятилетняя девочка
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Си Цзиньпин заявил о неизбежности воссоединения Китая и Тайваня
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ВС РФ уничтожили две пусковые установки РСЗО HIMARS и одну «Ольху» в зоне СВО
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Шойгу в новогоднем поздравлении заявил о непобедимости армии России
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Появились кадры эвакуации в центры Минздрава РФ пострадавших из Белгорода
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Герой России погиб в ДТП в Свердловской области
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На Украине сообщили о взрывах в Харьковской области
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Беглов сообщил об отмене новогоднего концерта на Дворцовой площади

Министр обороны России поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом

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