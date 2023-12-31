Ким Чен Ын: объединение с Республикой Корея невозможно
КНДР больше не видит возможным объединение с Республикой Корея. Об этом заявил Ким Чен Ын. По словам северокорейского лидера, политика Сеула противоречит курсу Пхеньяна, передает телеканал «Известия». Принцип КНДР — единое государство, подчеркнул Ким Чен Ын. Корея же, в свою очередь, якобы строит политику объединения на основе поглощения.
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