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Ким Чен Ын: объединение с Республикой Корея невозможно

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КНДР больше не видит возможным объединение с Республикой Корея. Об этом заявил Ким Чен Ын. По словам северокорейского лидера, политика Сеула противоречит курсу Пхеньяна, передает телеканал «Известия». Принцип КНДР — единое государство, подчеркнул Ким Чен Ын. Корея же, в свою очередь, якобы строит политику объединения на основе поглощения.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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