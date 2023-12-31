Реклама
Прямой эфир
Общество
В нескольких городах РФ отменили новогодние мероприятия из-за атаки на Белгород
Мир
На Украине сообщили о пожаре на объекте критической инфраструктуры в Киевской области
Мир
Более 1 тыс. машин скопилось на трассе в Казахстане из-за метели
Мир
Лавров предупредил об ответе РФ на развертывание США ранее запрещенных ракет
Мир
Шольц в новогоднем обращении упомянул Украину и газ
Мир
Лавров пообещал возмездие каждому из преступников киевского режима
Мир
Контейнеровоз Maersk подвергся нападению хуситов в Красном море
Общество
Синоптик рассказал москвичам о погоде в новогоднюю ночь
Общество
Сотрудник кафе в Белгороде рассказал «Известиям» о помощи людям во время удара ВСУ
Общество
Число погибших в результате обстрела Белгорода увеличилось до 24 человек
Мир
Reuters сообщило о планах КНДР запустить еще три разведывательных спутника
Общество
В Белгороде жителей призвали спуститься в укрытие на фоне ракетной опасности
Спорт
В США боксерам-трансгендерам разрешат участвовать в женских соревнованиях
Туризм
Выездной турпоток из России увеличился за год на 25%
Мир
Зеленский заявил о получении плана ВСУ на 2024 год

Сирена в Белгороде

0
Выделить главное
вкл
выкл
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023