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Конор Макгрегор пообещал анонсировать первый с 2021 года бой в новогоднюю ночь

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Фото: Global Look Press/HOCH ZWEI
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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор пообещал в соцсетях анонсировать следующий бой и соперника в новогоднюю ночь, сообщил портал GBNews 30 декабря. Спортсмен не дрался с тех пор, как проиграл Дастину Порье в июле 2021 года.

«Я объявлю дату своего боя и соперника в новогоднюю ночь. Это величайшее возвращение в истории спорта», — приводит «Спорт-Экспресс» запись Макгрегора в соцсетях.

В 2021 году в конце первого раунда с Порье Макгрегор сломал левую большеберцовую кость. Бой остановили, спортсмена госпитализировали, он перенес операцию.

В 2023 году боец неоднократно заявлял, что в хорошей форме и готов к бою. Он утверждал, что «должен был вернуться в апреле» текущего года, а бой против Майкла Чендлера позиционировался как возможный. Но до сих пор сенсационного возвращения ирландца в октагон так и не состоялось.

По данным GBNews, Чендлер уверен, что он тот, кто выйдет на бой с ирландцем в первые месяцы 2024 года.

«Я полагаю, что этот бой состоится в первом квартале следующего года. Мне не назвали точную дату, но в значительной степени — будьте готовы. Когда наступит 2024 год, мы приступим к работе. И нокаутируем Конора за два раунда», — сказал он недавно.

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В марте 2022 года глава UFC Дана Уайт сообщил, что Макгрегор будет допущен к тренировкам, если восстановление спортсмена после травмы пройдет правильно. 8 марта ирландец заявил, что вернулся к тренировкам.

Тогда же в марте Макгрегор назвал желаемого соперника на титульный бой в Абсолютном бойцовском чемпионате. Он сказал, что хочет провести следующий поединок с американцем Камару Усманом.

31 октября 2021 года Макгрегор анонсировал «величайшее возвращение в истории спорта». По его словам, он стремится вернуться на ринг с удвоенной силой. Боец отметил, что полученная им травма не сможет его остановить.

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