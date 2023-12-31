Двое игроков юношеской команды по хоккею погибли в ДТП в Вологодской области
Игроки юношеской команды по хоккею «Чайка» погибли в результате ДТП в Вологодской области. Об этом в субботу, 30 декабря, сообщили в региональной Федерации хоккея. Пост с соболезнованиями появился и в Telegram-канале хоккейного клуба «Северсталь».
«Никакие слова соболезнования не смогут заглушить эту боль, наша хоккейная семья скорбит вместе с родителями», — сказано в сообщении в группе ХК «Чайка» во «ВКонтакте».
Региональная федерация хоккея сообщила «РИА Новости», что погибшие были 2010 и 2011 годов рождения. Также там отметили, что пока нет информации о ходе следствия. Однако предположили, что автомобиль могло занести из-за колеи или неудачного перестроения.
О ДТП с двумя погибшими несовершеннолетними стало известно ранее в этот день. Череповецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Вологодской области было возбужденно уголовное дело. Ход и результаты расследования поставлены на контроль руководством следственного управления.