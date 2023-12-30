ФСБ внесла «РДК» в список террористических организаций
Украинская организация «Русский добровольческий корпус» (РДК), боевики которого воюют на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) против российских войск, официально внесена ФСБ в список террористических организаций, запрещенных на территории РФ. Об этом 30 декабря сообщает «Российская газета».
Издание опубликовало обновления, внесенные в Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими.
В середине ноября Второй Западный окружной военный суд признал указанную организацию террористической. 2 декабря данное решение вступило в силу.
Кроме того, в ноябре 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил лидера РДК и организатора атаки на села в Брянской области Дениса Капустина (внесен в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму в РФ) к пожизненному лишению свободы. 39-летнего Капустина признали виновным в госизмене и террористической деятельности.
До этого, в конце октября, органы ФСБ объявили официальное предостережение жителю Москвы, который пытался финансировать запрещенную в России РДК. Сотрудники ФСБ сообщили, что гражданин купил в интернет-магазине товары с символикой организации, предполагая, что переведенные им деньги пойдут на ее финансирование. Мужчина признался в содеянном.