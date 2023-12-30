Появились кадры смертельного ДТП с участием главы минздрава Башкирии
В Сети 30 декабря появилось видео, на которых запечатлен момент смертельного ДТП с участием главы минздрава Республики Башкортостан Айрата Рахматуллина.
На кадрах можно увидеть, как автомобиль Toyota выехал на встречную полосу, после чего лоб в лоб столкнулся с Lada.
ДТП произошло накануне возле деревни Явгильдино в Башкортостане. В аварии участвовало четыре автомобиля, погибли два человека, еще трое пострадали, в том числе Рахматуллин. Минздрав республики также подтвердил ДТП с главой ведомства.
По данным МЧС Башкортостана, авария произошла на 66-м км автодороги Бирск – Тастуба – Сатка. Согласно информации ведомства, погибли два человека из машины Lada, трое из Toyota пострадали.