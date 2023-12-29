Минздрав Башкирии подтвердил ДТП с главой ведомства

Минздрав Республики Башкортостан 29 декабря подтвердил «Известиям», что глава ведомства Айрат Рахматуллин попал в ДТП в Караидельском районе.

Как уточняется, на данный момент он госпитализирован. В ведомстве отметили, что Рахматуллин возвращался с открытия медицинских объектов в Уфу, когда попал в ДТП.

Ранее в этот день стало известно, что в результате столкновения четырех автомобилей возле деревни Явгильдино в Башкортостане погибли два человека, еще трое пострадали, в том числе Рахматуллин.

По данным МЧС Башкортостана, авария произошла около 15:00 (13:00 мск) на 66 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы.