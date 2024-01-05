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Заммэра Москвы Сергунина рассказала о возможностях ВДНХ для занятий спортом зимой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Зимой на ВДНХ проходят спортивные мероприятия для москвичей и гостей столицы. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Главная выставка страны — одна из самых популярных площадок Москвы. Жители и гости столицы приезжают сюда в том числе и для занятий спортом. На ВДНХ есть все необходимое для беговых, игровых и силовых тренировок, для любителей коньков и лыж», — отметила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

На территории ВДНХ организованы площадки для воркаута, проложены лыжни, залиты катки и созданы тематические маршруты.

Главный каток выставки расположен на площади Промышленности и огибает макет ракеты-носителя «Восток». Ледовые дорожки залиты вдоль исторических павильонов №34 «Космос» и №26 «Транспорт СССР», также с катка можно полюбоваться новым павильоном «Атом» и Главной аллеей. Площадка открыта для посетителей каждый день, кроме понедельника. Второй каток расположен в парке «Останкино». Он тоже работает со вторника по воскресенье. Работает пункт проката и есть камера хранения.

При благоприятных погодных условиях работает прогулочный лыжный маршрут. Для катания круглосуточно доступны две трассы — для классического хода и детская. Основной прогулочный маршрут протяженностью пять километров проложен параллельно пешеходным дорожкам по лесопарковой части «Останкино». Полукилометровый детский маршрут находится у Садового пруда. Есть опция проката инвентаря: пункт открыт со вторника по пятницу с 10:00 до 22:00.

Тренировки по бегу проходят по субботам в 9:00. На дистанции пять километров можно двигаться в комфортном режиме. Старт — от стадиона в парке «Останкино».

Для самостоятельных тренировок подойдут воркаут-площадки, расположенные у входа в Главный ботанический сад и рядом со стадионом в парке «Останкино». Они оснащены современными спортивными снарядами и тренажерами: от турников и перекладин до резиновых столбов для отработки ударов и приемов восточных единоборств.

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