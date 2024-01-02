Russpass представил рейтинг популярных достопримечательностей Москвы

Туристический сервис Russpass представил рейтинг самых популярных достопримечательностей и аудиоэкскурсий в Москве в 2023 году. Лидер по числу запросов в обеих категориях — ВДНХ.

«Многие туристы, да и сами москвичи ищут информацию о достопримечательностях и идеи для прогулок на Russpass. В минувшем году они больше всего интересовались ВДНХ, парком «Зарядье», усадьбой Воронцово, Нескучным садом и Парком Горького», — отметила заммэра Наталья Сергунина.

Самыми популярными аудиоэкскурсиями стали «Архитектурная прогулка по ВДНХ. Центральный вход» и «Столичная прогулка: Москва романтическая».

Всего на Russpass собраны десятки аудиоэкскурсий разной направленности, например, литературные, гастрономические и спортивные.

Сервис создан по инициативе правительства Москвы в 2020 году. Сейчас здесь собрано более 30 тыс. предложений для туристов. Благодаря сервису можно спланировать поездку, забронировать билеты и гостиницу, подобрать экскурсии.