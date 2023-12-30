Реклама
Прямой эфир
Общество
Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 6 км
Политика
Путин отметил развитие взаимоотношений России и Туркмении
Политика
В МИД РФ заявили о намерении США открыть «второй фронт» против России на Южном Кавказе
Авто
Немецкие хакеры обнаружили скрытый «режим Илона» в автомобилях Tesla
Мир
Больше половины американцев посчитали 2023 год плохим для США
Армия
Чичерина выступила перед военнослужащими ЦВО на краснолиманском направлении
Мир
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк стала кавалером ордена Британской империи
Мир
В Чехии усомнились в способности F-16 переломить ситуацию на Украине
Мир
В США предложили ставить на технику маячки во избежание ее попадания в РФ или Китай
Мир
Bloomberg вновь назвало Маска самым богатым человеком в мире
Мир
ЮАР обратилась в суд ООН с просьбой признать действия Израиля в секторе Газа геноцидом
Общество
В новых внутренних паспортах России появится биометрия
Политика
Кабмин не поддержал законопроект о введении только прямых выборов губернаторов
Мир
В двух префектурах Франции из-за массового отравления запретили продажу устриц
Мир
Байден провел в отпуске почти 40% всего своего президентского срока

Путин отметил развитие взаимоотношений России и Туркмении

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отношения России и Туркмении в 2023 году продолжили развиваться в духе углубленного стратегического партнерства. Об этом президент России Владимир Путин написал в новогоднем поздравлении, адресованном туркменскому коллеге Сердару Бердымухамедову. Письмо опубликовано на официальном сайте правительства Туркмении в пятницу, 29 декабря.

«В уходящем году отношения России и Туркменистана продолжали динамично развиваться в духе углубленного стратегического партнерства. Поддерживался содержательный политический диалог, хорошие результаты приносило сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях», — отметил президент РФ.

Путин также подчеркнул, что рассчитывает на такое же плодотворное сотрудничество в будущем на благо дружественным народам двух союзных государств. Он также упомянул, что намерен работать вместе с лидером Туркмении над повышением безопасности и стабильности в Центральноазиатском и Каспийском регионах.

«Желаю Вам, Вашим родным и близким крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Туркменистана — благополучия и процветания», — передал свои поздравления российский президент.

Каспийский друг: сможет ли Туркмения заменить российский газ в Европе
Реальные шансы на это малы, даже несмотря на уточнение статуса Каспийского моря

Ранее, 8 ноября, Путин в вопросе о поставках газа в Узбекистан через Казахстан указал на целесообразность проведения консультации с Туркменией, поскольку ее подключение будет иметь общие интересы.

Перед этим, 27 сентября, Путин направил поздравления председателю Халк Маслахаты страны Гурбангулы Бердымухамедову по случаю 32-й годовщины Дня независимости страны.

До этого, 15 сентября, Путин на встрече с Сердаром Бердымухамедовым заявил, что партнерство РФ и Туркмении реализуется не только на бумагах, но и в жизни.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023