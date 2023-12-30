Путин отметил развитие взаимоотношений России и Туркмении

Отношения России и Туркмении в 2023 году продолжили развиваться в духе углубленного стратегического партнерства. Об этом президент России Владимир Путин написал в новогоднем поздравлении, адресованном туркменскому коллеге Сердару Бердымухамедову. Письмо опубликовано на официальном сайте правительства Туркмении в пятницу, 29 декабря.

«В уходящем году отношения России и Туркменистана продолжали динамично развиваться в духе углубленного стратегического партнерства. Поддерживался содержательный политический диалог, хорошие результаты приносило сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях», — отметил президент РФ.

Путин также подчеркнул, что рассчитывает на такое же плодотворное сотрудничество в будущем на благо дружественным народам двух союзных государств. Он также упомянул, что намерен работать вместе с лидером Туркмении над повышением безопасности и стабильности в Центральноазиатском и Каспийском регионах.

«Желаю Вам, Вашим родным и близким крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Туркменистана — благополучия и процветания», — передал свои поздравления российский президент.

Ранее, 8 ноября, Путин в вопросе о поставках газа в Узбекистан через Казахстан указал на целесообразность проведения консультации с Туркменией, поскольку ее подключение будет иметь общие интересы.

Перед этим, 27 сентября, Путин направил поздравления председателю Халк Маслахаты страны Гурбангулы Бердымухамедову по случаю 32-й годовщины Дня независимости страны.

До этого, 15 сентября, Путин на встрече с Сердаром Бердымухамедовым заявил, что партнерство РФ и Туркмении реализуется не только на бумагах, но и в жизни.